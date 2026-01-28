Ρουμανία: «Σουρωτήρι» ο δρόμος που σκοτώθηκαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Όπως ανέφερε, πρόκειται για δρόμο με συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων και έντονες φθορές στο οδόστρωμα. Μέσα σε λίγα λεπτά περνούν δεκάδες νταλίκες, ενώ οι λακκούβες είναι πολλές και επικίνδυνες. Μάλιστα, ακόμη και το τηλεοπτικό συνεργείο υπέστη ζημιές, καθώς έσκασαν δύο ελαστικά του οχήματός του.

Σε πολύ κακή κατάσταση βρίσκεται το οδικό δίκτυο στο σημείο της Ρουμανίας όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την περιοχή ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Κώστας Καντούρης.

Όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος δρόμος, είναι βαμμένος με αίμα. Είναι ένας δρόμος που παρασύρει κάθε χρόνο δεκάδες οδηγούς στον θάνατο. Ο συγκεκριμένος δρόμος στη Ρουμανία που έχασαν τη ζωή τους οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θεωρείται από τους πιο φονικούς στη χώρα.

Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη ότι 7 φίλοι του ΠΑΟΚ , βρήκαν τραγικό θάνατο σε δρόμο της Ρουμανίας , στο ταξίδι τους με τελικό προορισμό τη Λυών.

Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε τον δρόμο «σουρωτήρι», τονίζοντας ότι, παρότι το όριο ταχύτητας φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, η κατάσταση του οδοστρώματος καθιστά την οδήγηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Τέλος, σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί από τις αρχές το ενδεχόμενο ο οδηγός του βαν να έχασε τον έλεγχο λόγω κάποιας μεγάλης λακκούβας, καθώς παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισε και το όχημα του συνεργείου.

Όσον αφορά τις σορούς των επτά θυμάτων, αναμένεται η διενέργεια νεκροτομών εντός της ημέρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιατροδικαστές έχουν ήδη μεταβεί στην πόλη όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να ακολουθήσει ο επαναπατρισμός για τις κηδείες στην Ελλάδα.

Σε καλύτερη κατάσταση είναι οι 3 τραυματίες που βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ελληνικών αρχών:

Ένας τραυματίας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, παραμένοντας προληπτικά στο νοσοκομείο

Δύο τραυματίες είναι σοβαρά, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους

Ο ένας εκ των δύο σοβαρά τραυματιών είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση

Η Ελληνίδα πρέσβης επισκέφθηκε το νοσοκομείο, συνομίλησε με τους τραυματίες και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας τους.

Όπως επισημάνθηκε, τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες αναμένεται να μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα, τα οποία έχουν καταγραφεί και σε βίντεο.

Μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς τέσσερα πούλμαν με οπαδούς ταξίδεψαν μέχρι την Τιμισοάρα, προκειμένου να βρεθούν στο νοσοκομείο και στο πλευρό των τραυματισμένων φιλάθλων.

Πρόκειται για φιλάθλους που ματαίωσαν το ταξίδι τους προς τη Λυών, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά νεκρούς και να ενημερωθούν για την κατάσταση των τραυματιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Ρουμανία, περίπου 200 φίλοι της ομάδας πήγαν εκεί για να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους τραυματίες και στις οικογένειές τους, και ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα το πρωί της Τετάρτης.