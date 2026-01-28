«Αδέλφια μας εκεί ψηλά που ζείτε»: Το αντίο των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στους 7 οπαδούς που χάθηκαν στη Ρουμανία

Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και άλλοι αποχαιρέτησαν και μέσω των social media τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία

Βαρύ είναι το πένθος στον ΠΑΟΚ από τον αδόκητο χαμό των επτά οπαδών της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να δουν τον Δικέφαλο του Βορρά στη Λυών. Οι σημαίες στην Τούμπα που θα είναι ανοιχτή από τις 10:00 το πρωί για όσους θέλουν να αποτίσουν τιμή στους 7, κυματίζουν μεσίστιες. Την ίδια ώρα ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ λένε το δικό τους αντίο στους επτά οπαδούς της ομάδας με αναρτήσεις στα social media. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και άλλοι αποχαιρετούν τους επτά γράφοντας, μεταξύ άλλων, «τους πήρε η αγάπη τους για σένα» και «αδέλφια μας εκεί ψηλά που ζείτε»

Το βράδυ της Τετάρτης ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου και παίκτες της ομάδας πήγαν με λουλούδια στα χέρια έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να τιμήσουν μαζί με τους συγκεντρωμένους τη μνήμη των επτά ανθρώπων που χάθηκαν στη Ρουμανία.

Μαζί με τον προπονητή της ομάδας, στο γήπεδο μετέβησαν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον, Δημήτρης Πέλκας, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Τόμας Κεντζιόρα. Νωρίτερα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor για το δυστύχημα στην πατρίδα του στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» αναφέρθηκε και για τις οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τονίζοντας πως η οικογένειά του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους, για να νιώσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.