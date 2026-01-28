Συγκλονιστικές εικόνες από την Τούμπα και την Θύρα 4

Μπορεί οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ να ανακοίνωσαν ότι σήμερα Τετάρτη, 28/1 η Θύρα 4 της Τούμπας θα είναι ανοικτή για όποιον θέλει να τιμήσει τους 7 οπαδούς του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία , ωστόσο κάποιοι δεν μπορούσαν να περιμένουν.

Εκεί στα σκαλιά της Θύρας 4, όπου προφανώς κάποια στιγμή αγκαλιασμένοι με τους επτά χαμένους οπαδούς είχαν πανηγυρίσει ένα γκολ, μία νίκη, έναν τίτλο του Δικεφάλου, άναψαν κεριά και στα κάγκελα που συνήθως απλώνουν τα πανό με τα συνθήματα τους, κρέμασαν ένα ολόλευκο που έγραφε με μαύρα γράμματα: «Καλό Παράδεισο Αδέρφια».