Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας - Το ένα θα είναι αρκετά έντονο

Δείτε τις προγνώσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών

Για δύο νέα κύματα κακοκαιρίας, το ένα εκ των οποίων θα είναι εντονότερο μιλούν οι μετεωρολόγοι. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη που δημοσιεύει και σχετικό χάρτη έρχονται «νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή». «Αφού τόσους μήνες δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ας τρέξουμε τώρα διότι ο καιρός δεν περιμένει. Και όχι δεν είναι ακραίο να βρέχει έστω και έντονα μέσα στον Χειμώνα, όπως επίσης ακραίο δεν είναι να βρέχει έντονα στα βουνά. Ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση» προσθέτει ο μετεωρολόγος του ΟΡΕΝ.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklearhos.marousakis%2Fposts%2Fpfbid0VDM6Mw7djUwam4dh2Bpcfq2JfXQRnLpYA1gJPsqWyYiq9nF1BDGNaCpEwub8QVxJl&show_text=true&width=500" width="500" height="718" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Την Πέμπτη τοποθετεί το πρώτο σύστημα που θα φέρει κακοκαιρία ο Θοδωρής Κολυδάς κάνοντας λόγο για «έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και στα δυτικά ηπειρωτικά». Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστεί «και η Αττική και το κέντρο της Αθήνας και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα» «Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν για να έρθει νέο κύμα» προσθέτει ο κ. Κολυδάς σημειώνοντας ότι «οι νοτιάδες θα είναι ενισχυμένοι όλες τις ημέρες 6-7 έως και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία λόγω των ανέμων αυτών θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

«Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή» γράφει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA «οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ». «Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά» συνεχίζει και ειδικά για την Αττική λέει «χωρίς ιδιαίτερες βροχές (περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς». Καταλήγει, τέλος, ότι «τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με "μαλακό" καιρό».