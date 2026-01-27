Πάτρα: Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση μετά την τραγωδία στη Ρουμανία

Την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψής του σε Πάτρα και Ναύπακτο αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στον απόηχο του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βρούτσης ενημερώθηκε για το συμβάν ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Πάτρα και επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα, σε ένδειξη σεβασμού απέναντι στα θύματα της τραγωδίας.