Δήμος Πατρέων: Συλλυπητήρια Τάκη Πετρόπουλου για τον θάνατο του Αντώνη Λαλιώτη

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος αποχαιρετάει τον Αντώνη Λαλιώτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τάκη Πετρόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο του Αντώνη Λαλιώτη, αναφέρει:

«Αποχαιρετούμε έναν φίλο, έναν αγαπητό άνθρωπο και οικογενειάρχη, έναν αγωνιστή της ζωής.

Ο Αντώνης πέρα από την επαγγελματική του ενασχόληση, συνδέθηκε και με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το χάντμπολ.

Φεύγει αφήνοντας έντονο το κοινωνικό του αποτύπωμα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του».