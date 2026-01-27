Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Αναβολή κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας λόγω της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών αναβάλλει την κοπή της βασιλόπιτας, εκφράζοντας συλλυπητήρια για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Με αίσθημα βαθιάς θλίψης και σεβασμού απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ακυρώνεται λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Ο Σύλλογος εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.