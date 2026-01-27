Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Αναβολή κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας λόγω της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Αναβολή κοπής...

Ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών αναβάλλει την κοπή της βασιλόπιτας, εκφράζοντας συλλυπητήρια για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Με αίσθημα βαθιάς θλίψης και σεβασμού απέναντι στην ανθρώπινη απώλεια, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ακυρώνεται λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα. 

Ο Σύλλογος εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πλημμύρισε με χρώματα ο πεζόδρομος της Μαιζώνος στο «Cubbez» του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού- ΦΩΤΟ

Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση κοκαΐνης

Βιολάντα: Μισθός μέχρι τη σύνταξη και επίδομα στα παιδιά για τις οικογένειες των θυμάτων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ειδήσεις