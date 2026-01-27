Back to Top
Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση κοκαΐνης

Τι αναφέρει η αστυνομία

Συνελήφθη στον Πύργο άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, μετά από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 25-01-2026 βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών εντόπισαν τον κατηγορούμενο στα ΚΤΕΛ Ηλείας και σε έλεγχο που ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μια συσκευασία που περιείχε -80- γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

