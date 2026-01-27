Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Στους 20 οι νεκροί από το πολικό ψύχος και τη χιονοθύελλα

Εκατομμύρια πολίτες έμειναν χωρίς ρεύμα

Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τις ΗΠΑ το οποίο έφερε σφοδρή χιονόπτωση και πολικό ψύχος με αποτέλεσμα να πεθάνουν πάνω από 20 άνθρωποι και να μείνουν χωρίς ρεύμα εκατομμύρια πολίτες. Παχιά στρώματα πάγου έχουν καλύψει τους δρόμους ενώ δέντρα έχουν πέσει προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν διάφορες πολιτείες από το χτύπημα της κακοκαιρίας που πλήττει από την Παρασκευή τις ΗΠΑ. Οι αρχές αναφέρουν πως οι εργασίες για την αποκατάσταση του ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ολόκληρες ημέρες, την περίοδο που στις συγκεκριμένες περιοχές καταγράφονται θερμοκρασίες – ρεκόρ. Περισσότεροι από 15 θάνατοι που σχετίζονται με την καταιγίδα και το κρύο έχουν καταγραφεί σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας, η Λουιζιάνα, το Τενεσί, η Πενσιλβάνια και η Νότια Καρολίνα. Ορισμένοι αποδίδονται σε υποθερμία, ενώ άλλοι συνδέονται με εργασίες αποχιονισμού, σύμφωνα με τις αρχές. Αρκετοί ακόμη θάνατοι τελούν υπό διερεύνηση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Well that's one way to get around Boston during a blizzard... <a href="https://t.co/92VeBeAIzY">pic.twitter.com/92VeBeAIzY</a></p>— Only In Boston (@OnlyInBOS) <a href="https://twitter.com/OnlyInBOS/status/2015771709891137769?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

REUTERS/Jeenah Moon

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TEXAS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TEXAS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TX</a><br><br> TEXAS : A MAJOR WINTER STORM HAS HIT NORTH TEXAS, INCLUDING DALLAS<br><br>The storm began impacting the region around January 23–24, 2026, with an Arctic blast delivering a mix of freezing rain, sleet, and snow.<a href="https://twitter.com/hashtag/Snow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Snow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Nieve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Nieve</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Neige?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Neige</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SnowStorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SnowStorm</a> <a href="https://t.co/Sb8ltB4xwo">pic.twitter.com/Sb8ltB4xwo</a></p>— LW World News (@LW_WorldNews) <a href="https://twitter.com/LW_WorldNews/status/2015427413358858341?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο πάγος από την καταιγίδα έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στις νότιες ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο Τέξας, τη Λουιζιάνα, το Μισισίπι και το Τενεσί. Την ίδια ώρα, πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ακραίο ψύχος, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει για ημέρες. Το πολικό κρύο καταρρίπτει νέα ημερήσια ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στις Μεγάλες Πεδιάδες, ενώ αναμένονται και άλλα ρεκόρ στον Νότο και την Ανατολή, καθώς το ψύχος θα επιμείνει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας. Οι σοβαρότερες ζημιές στις υποδομές καταγράφηκαν σε εκτεταμένες περιοχές του Νότου, όπου ο πάγος έκανε τους δρόμους ολισθηρούς, έσπασε κλαδιά δέντρων και κατέστρεψε τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Στην χειρότερη θέση βρίσκεται η βόρεια περιοχή του Μισισίπι και το Νάσβιλ του Τενεσί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Winter storm USA. <a href="https://t.co/p2ot6kIHxO">pic.twitter.com/p2ot6kIHxO</a></p>— Gradjanin5 (@Gradjanin5) <a href="https://twitter.com/Gradjanin5/status/2015835426678767703?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές είχαν επιστρέψει το ρεύμα. Ωστόσο, πάνω από μισό εκατομμύριο καταναλωτές παρέμεναν στο σκοτάδι, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 190.000 στο Τενεσί, πάνω από 140.000 στο Μισισίπι και πάνω από 100.000 στη Λουιζιάνα. Οι ισχυροί άνεμοι μπορούν επίσης να οδηγήσουν δέντρα και καλώδια στα όριά τους. Ριπές ανέμου έως και 40 χλμ/ώρα είναι πιθανές σε περιοχές της Νοτιοανατολικής χώρας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Snow Storm and Time Square in New York City.. <a href="https://twitter.com/hashtag/newyorkcity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#newyorkcity</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Snowstorm2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Snowstorm2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USA</a> <a href="https://t.co/R6E6C3h63R">pic.twitter.com/R6E6C3h63R</a></p>— Mujir Munir (@MujirMunir) <a href="https://twitter.com/MujirMunir/status/2015515175433187476?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τη Δευτέρα, χιόνι κάλυπτε λίγο πάνω από το 56% των ηπειρωτικών ΗΠΑ, ενώ σε 18 πολιτείες έπεσε τουλάχιστον 30 εκατοστά χιονιού, από το Νέο Μεξικό έως το Μέιν. Οι μετακινήσεις θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, ενώ οι αεροπορικές ακύρωσαν τις πτήσεις τους την Κυριακή. Συνολικά ακυρώθηκαν 11.600 πτήσεις την Κυριακή ενώ πάνω από 6.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας μεγάλα αεροδρόμια από το Ντάλας έως τη Βοστώνη. Η πλήρης αποκατάσταση θα χρειαστεί αρκετές ημέρες. Πολλές μεγάλες σχολικές περιφέρειες έκλεισαν και στράφηκαν προς την τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας, ενώ ορισμένες θα παραμείνουν κλειστές και την Τρίτη λόγω ακραίων συνθηκών ή της κατάστασης των δρόμων.