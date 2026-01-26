Λένα Δροσάκη: Η μαμά μου με είχε ρωτήσει αν ήμουν γκέι και αν μου άρεσαν οι γυναίκες

Στην ερώτηση που της είχε κάνει στο παρελθόν η μητέρα της σχετικά με το εάν ήταν γκέι και αν ένιωθε ερωτική έλξη προς τις γυναίκες, αναφέρθηκε η Πατρινή Λένα Δροσάκη.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube «Make Up Stories» και μεταξύ άλλων μίλησε για την παιδική της ηλικία και το πώς μεγάλωσε ανάμεσα σε τρία αδέρφια αγόρια. Η Λένα Δροσάκη παραδέχτηκε ότι ήταν αγοροκόριτσο και ότι ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να εκφράσει τη γυναικεία της ενέργεια.

Όπως είπε αρχικά: «Έχω τρία αγόρια αδέρφια. Ήταν λίγο δύσκολα, γιατί ξέρεις, μέσα σε τόση αντρίλα που λέμε, δεν μπορούσα ακριβώς να βρω τον εαυτό μου, το γυναικείο κομμάτι μου. Επίσης, ακόμα παλεύω με το να βρω το γυναικείο μου κομμάτι, έτσι; Μου είναι πολύ πιο οικείο το αντρικό κομμάτι, η αντρική ενέργεια, η αντρική απόφαση. Μου βγαίνει στον τρόπο που σκέφτομαι, γιατί ήταν το πρώτο που έμαθα. Στον τρόπο που ντύνομαι».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η μητέρα της την είχε ρωτήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της και αν ήταν γκέι: «Με έχει ρωτήσει η μαμά μου αν ήμουν γκέι παιδί. Μετά το λύκειο με ρώτησε "μήπως είσαι γκέι, μήπως σ’ αρέσουν οι γυναίκες, τα κορίτσια;". Δεν αναρωτήθηκα. Ήμουν αγοροκόριτσο, ναι. Μου ήταν πιο εύκολο, ρε παιδί μου, να κυκλοφορώ έτσι… Ήταν πολύ έντονο το αντρικό κομμάτι».

Η Λένα Δροσάκη μίλησε επίσης για τον γάμο και το πώς τον αντιμετωπίζει σήμερα: «Όταν ακούω τη λέξη γάμος, τώρα να σου πω την αλήθεια, τρομάζω. Συναίσθημα. Δεν έχω σκέψη, έχω συναίσθημα. Ένα τρομάζω. Ο γάμος με την έννοια, γιατί μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε με την έννοια του γάμου, να παντρευτείς. Ήταν η γενιά που ήταν "να παντρευτείς, πότε θα παντρευτείς;". Δηλαδή εγώ το άκουγα αυτό πολύ και ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο ο γάμος, πολύ μεγάλο πράγμα. Και επειδή δεν πέτυχε αυτό το πράγμα σε εμένα… Ακόμα το έχω στο μυαλό μου για πάντα. Δεν έχω χάσει ακόμη την ελπίδα, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα όχι με την έννοια του γάμου, γάμου, αλλά της συντροφικότητας, της αληθινής αγάπης».

Έπειτα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και πώς διαχειρίστηκε την περίοδο εκείνη συναισθηματικά: «Περνάς όλα τα στάδια όταν χωρίζεις. Ξεκινάς με τεράστιο θυμό που είναι κρυμμένος κάτω από τον πόνο. Οπότε πρέπει να πονέσεις, να δηλώσεις τον πόνο, να πενθήσεις, να το επιτρέψεις, για να βγει ο θυμός, για να φύγει και ο θυμός και να έρθει μία κατανόηση, πρώτον και κύριον – για εμένα μιλάω έτσι; – στον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί έγινε, γιατί συνέβη, γιατί επέτρεψες πράγματα. Να κατανοήσω εμένα. Να με συγχωρήσω και μετά να συγχωρήσω και τον άλλον. Για όλα τα λάθη που κάναμε, για όλες τις επιλογές που κάναμε. Γιατί τι γίνεται, όταν έχεις ένα παιδί δεν χωρίζεις και τελειώνεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κρατήσεις κανέναν θυμό. Γιατί πρώτον θα κάνω σε εμένα κακό, δεύτερον στο παιδί. Και οπότε δεν χώρισες για να κάνεις κακό σε κανέναν, χώρισες για να είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε οφείλεις να ξεπεράσεις οτιδήποτε έχεις μέσα σου. Και αυτό γίνεται σταδιακά. Δεν γίνεται από την πρώτη μέρα».