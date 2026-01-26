Να μ’ αγαπάς: H Φωτεινή ανακοινώνει στον Λευτέρη πως είναι έγκυος

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που θα προβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 57: Ο Λευτέρης ανακοινώνει στον Ορφέα, τον Θεόφιλο και τον Χάρη ότι ο Άγγελος τον διόρισε διευθυντή του ξενοδοχείου και αυτοί φεύγουν ηττημένοι. Η Ζωή συζητά με την Έλλη και αποφασίζει να δράσει. Η Χαρούλα μιλά στον Άγγελο για τη Φωτεινή και τον Ορφέα, και μετά βρίσκει την Αφροδίτη. Της κάνει επίκληση στο συναίσθημα αλλά αυτή δεν ενδίδει. Στη συνέχεια, κάνει το ίδιο με τον Ορφέα, με τα ίδια αποτελέσματα. Οι Καλλιγάδες και ο Κανελλόπουλος προσπαθούν να βρουν λύση. Η Στυλιανή και ο Μάκης επισπεύδουν το θέμα του παιδιού. Ο Θεόφιλος συγκρούεται με τη Σοφία για την Εβίτα, με τη Σοφία να προσπαθεί να τον κρατήσει με το μέρος της. Η Ζωή πάει στο σπίτι τους αποφασισμένη και υποχρεώνει τον Θεόφιλο και την Εβίτα να κάνουν τεστ DNA. Η Ζωή επισκέπτεται στη φυλακή τη Φωτεινή και μοιράζονται τα συναισθήματά τους, ενώ ρωτάει και τον Άγγελο ποιος πραγματικά είναι. Στη συνέχεια την επισκέπτεται και ο Λευτέρης, με τη Φωτεινή να του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος.

Επεισόδιο 58: Ο Λευτέρης ξαφνιασμένος από την είδηση της εγκυμοσύνης της Φωτεινής ξεσπάει εναντίον της με θυμό. Της ζητά να κάνει έκτρωση, να απαλλαγεί από το παιδί του Καλλιγά. Η Φωτεινή αρνείται και του ζητάει να θυμηθεί πως οι δυο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πάντα τους έσωζε η μεταξύ τους αγάπη. Ταυτόχρονα ο Ορφέας μαθαίνει κι αυτός για την εγκυμοσύνη της Φωτεινής. Ταραγμένος επισκέπτεται τον εισαγγελέα και ανακαλεί την κατάθεση του. Ο Άγγελος αναγκάζεται να ανοίξει την πόρτα που οδηγεί στο παρελθόν του. Η Ζωή δέχεται βίαια επίθεση από τον μεθυσμένο Ευριπίδη.