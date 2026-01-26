Βγήκε από την Εντατική η Σία Κοσιώνη

Η Σία Κοσιώνη βγήκε τη Δευτέρα (26.01.2026) από την εντατική του νοσοκομείου, όπου βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με πνευμονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η υγεία της γνωστής δημοσιογράφου παρουσίασε σημαντικά σημάδια βελτίωσης. Έτσι, οι θεράποντες γιατροί της Σίας Κοσιώνη αποφάσισαν να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται η αποθεραπεία της.

Σημειώνεται ότι η Σία Κοσιώνη έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βρεθεί στα τηλεοπτικά της καθήκοντα την Πέμπτη (22.01.2026) και να μεταφερθεί σε γνωστό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων.

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος. Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις», είπε ο συνεργάτης της δημοσιογράφου, Γιώργος Λεμπέσης το πρωί της Δευτέρας.