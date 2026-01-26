Το σόι σου: Ο Μιχάλης σκέφτεται να δουλέψει στον εχθρό του Βαγγέλη

Ο απόλυτος χαμός έρχεται στα 2 επόμενα επεισόδια της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 29 και 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 18: « Ξυπνήσανε οι είλωτες» – Ο Μιχάλης έχει φτάσει στα όρια του και σκέφτεται να κάνει το αδιανόητο: να αφήσει τα μαγαζιά του Χαμπέα και να πάει να δουλέψει… στον Μπάκα! Τον άσπονδο εχθρό του πεθερού του. Όλοι προσπαθούν να μεταπείσουν τον Μιχάλη… αλλά ταυτόχρονα προετοιμάσουν και τον Χαμπέα για την ανακοίνωση, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα! Θα καταφέρουν να σηκώσουν παντιέρα οι είλωτες ή θα παραδοθούν στην κρούστα ένος καλομαγειρεμένου παστίτσιου;

Το σόι σου: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 19: «Εργαζόμενο κορίτσι» – Η Λυδία ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάββας και οι δικοί του προσπαθούν να τη βοηθήσουν, κάτι για το οποίο η ίδια δε χαίρεται ιδιαίτερα. Ώσπου έρχεται η πρόταση της Αλεξάνδρας! Η φίλη της, η Παπαδροσοπούλου, ορίζει τη Λυδία μάνατζερ, για τη διαμονή των VIP προσώπων στα αρχοντικά που νοικιάζει. Η Λυδία ενθουσιασμένη, οργανώνει τα πάντα κι έχει βοηθό το Μένιο! Εκείνος εκτελεί χαρούμενος ό,τι του ανέθεσε ή μάλλον έτσι νομίζει… Όταν οι Τριαντάφυλλοι καταλαβαίνουν την γκάφα του Μένιου, προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα… Μήπως όμως το λάθος του Μένιου αντί για ολέθριο ήταν… ευεργετικό; Μήπως η καριέρα της Λυδίας θα εκτοξευτεί, με τον πιο παράδοξο τρόπο;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα