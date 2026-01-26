Τρίκαλα - Ανείπωτη τραγωδία στη Βιολάντα: Στο πένθος για την Αναστασία, την Σταυρούλα, την Βασιλική και την Έλενα

Πέντε εργάτριες νεκρές είναι ο τραγικός απολογισμός της φονικής έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού και η Βάσω Σκαμπαρδώνη είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα». Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες γυναίκες και μητέρες και σκληρά εργαζόμενες, προκειμένου να προσφέρουν στις οικογένειές τους.

Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε ήταν η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.