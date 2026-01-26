Τρίκαλα - Ανείπωτη τραγωδία στη Βιολάντα: Στο πένθος για την Αναστασία, την Σταυρούλα, την Βασιλική και την Έλενα

Η 42χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών
Πέντε εργάτριες νεκρές είναι ο τραγικός απολογισμός της φονικής έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.
Η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού και η Βάσω Σκαμπαρδώνη είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα». Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες γυναίκες και μητέρες και σκληρά εργαζόμενες, προκειμένου να προσφέρουν στις οικογένειές τους.
Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε ήταν η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.
Το δεύτερο θύμα είναι η Κατσαρού Έλενα. Η 45χρονη γυναίκα ήταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.
Όλες σοροί που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.
Πώς έγινε η τραγωδία
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».
Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά τη φονική έκρηξη σήμερα (26/1) τα ξημερώματα.
