Σουμάχερ: Ο θρύλος της F1 πλέον δεν είναι κατάκοιτος και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο

Θυμίζουμε ότι ο Σουμάχερ είχε χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις

Η Daily Mail αποκάλυψε νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μίχαελ Σουμάχερ, αναφέροντας ότι ο θρύλος της F1 δεν είναι πλέον κατάκοιτος και πλέον μπορεί να μετακινείται με τη βοήθεια αναπηρικού καροτσιού.

Τα τελευταία 12 χρόνια οι πληροφορίες για την υγεία του Μίχαελ Σουμάχερ έρχονται σπάνια. Σήμερα (26/01), η Daily Mail ανέφερε ότι ο 57χρονος δεν είναι πλέον κατάκοιτος και πλέον μπορεί να μετακινείται με τη βοήθεια αναπηρικού αμαξιδίου.

Με βάση το βρετανικό Μέσο, ο θρύλος της F1 παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τη γυναίκα του και μία ομάδα γιατρών και νοσηλευτών και πλέον μοιράζει την παρουσία του μεταξύ του θέρετρού του στη Μαγιόρκα και στο Γκαλντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Θυμίζουμε ότι ο Σουμάχερ είχε χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του κάνοντας σκι στο θέρετρο Meribel στις γαλλικές Άλπεις, με τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη να του καταστρέφουν τη ζωή.
 

Sports