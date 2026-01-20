Στο επίκεντρο του τάε κβον ντο η Πάτρα με το 6ο «Winter Camp»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Patras tae kwon do Winter Camp, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 4 έως 7 Ιανουαρίου στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι Πατρών, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Το camp διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Ταεκβοντό «Η Δύναμη Πατρών» και αποτελεί πλέον καθιερωμένο θεσμό, καθώς διεξήχθη για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η αγωνιστική και εκπαιδευτική εξέλιξη των αθλητών, μέσα από προπονήσεις υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ουσιαστικής ανταλλαγής εμπειριών.

Κεντρικό πρόσωπο του camp ήταν ο Jalal Khodami, με τον οποίο ο σύλλογος διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο προπονητικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις του αγωνιστικού Τάε κβον ντο.

Ιδιαίτερη σστιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή βράβευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων του αθλήματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Μιχάλης Μουρούτσος, Γενικός Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Τ. και Χρυσός Ολυμπιονίκης, καθώς και η Αρετή Αθανασοπούλου, Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛ.Ο.Τ., προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση.

Παράλληλα, στο camp συμμετείχαν και αθλητές με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου και έμπνευσης για τους νεότερους αθλητές.

Ο Α.Σ. Ταεκβοντό «Η Δύναμη» διοργανώνει σταθερά δύο camp κάθε χρόνο, ένα χειμερινό και ένα θερινό, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, την οργανωτική του δομή και τη φιλοσοφία της συνεχούς εξέλιξης.

Το 6ο Patras Taekwondo Winter Camp ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά την Πάτρα ως σημείο αναφοράς στον χώρο του τάε κβον ντο, θέτοντας τις βάσεις για μια απαιτητική και δημιουργική αγωνιστική χρονιά.