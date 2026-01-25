Εμμανουήλ Καραλής: Εντυπωσιακή αρχή στο 2026 με άλμα στα 5,93 μ. στην Πολωνία

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο άλμα επί κοντώ, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές μίτινγκ του Λοτζ στην Πολωνία με άλμα στα 5,93 μέτρα.

Παρότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή της αγωνιστικής του σεζόν, ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε στην τρίτη του προσπάθεια να ξεπεράσει τα 5,93 μέτρα, πανηγυρίζοντας τη νίκη και εξασφαλίζοντας παράλληλα το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής δοκίμασε να κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ στη συνέχεια του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη στα 6,07 μέτρα, αφήνοντας… ανοιχτούς λογαριασμούς για το υπόλοιπο της σεζόν.