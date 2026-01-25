Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Τροχαίο στη διασταύρωση Γλαύκου και Πατρών Κλάους - Ένας τραυματίας

Σύγκρουση δύο οχημάτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Πατρών Κλάους στην Πάτρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

