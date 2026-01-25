Τροχαίο στη διασταύρωση Γλαύκου και Πατρών Κλάους - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Πατρών Κλάους στην Πάτρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.