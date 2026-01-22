Η Ηρώ παρουσιάζει το Σάββατο στο "Καφεθέατρο" το νέο της άλμπουμ «Όλο το μπλε»- Ακούστε το

Το νέο της άλμπουμ "ΟΛΟ ΤΟ ΜΠΛΕ" παρουσιάζει η Ηρώ, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο "Καφεθέατρο" στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ελληνικό pop album που συνδυάζει τη μελωδία, το συναίσθημα και τον σύγχρονο ήχο.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί επίσημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «ΟΛΟ ΤΟ ΜΠΛΕ» περιλαμβάνει 8 τραγούδια και κινείται στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με έμφαση στη μελωδικότητα, τον προσωπικό καλλιτεχνικό χαρακτήρα της Ηρώς και τον ελληνικό στίχο. Πρόκειται για έναν δίσκο που μιλά για τις ανθρώπινες σχέσεις, την αγάπη, τις αλλαγές της εποχής και τις προσωπικές αναζητήσεις, μέσα από έναν ήχο σύγχρονο αλλά και οικείο στο κοινό.

Η Ηρώ, με τη χαρακτηριστική φωνή και την ώριμη ερμηνευτική της προσέγγιση, παρουσιάζει ένα έργο που αποτυπώνει την καλλιτεχνική της εξέλιξη, παραμένοντας πιστή στο προσωπικό της ύφος.

Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει η ίδια η καλλιτέχνιδα. Στη σύνθεση και στους στίχους συμμετέχει ο Πάνος Τερζής, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική και έχει αναλάβει την ενορχήστρωση σε τρία τραγούδια, ενώ συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τη Σοφία Σουρέφη.

Τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ φέρουν την υπογραφή της Ηρώς σε μουσική και στίχους, με την ίδια να επιμελείται και τις ενορχηστρώσεις.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και το ήδη γνωστό single «Όλο το Μπλε», σε μουσική της Ηρώς και στίχους της Μαίρης Κολώνια, το οποίο έχει ήδη αγαπηθεί από το ραδιόφωνο και το κοινό.

Με σταθερή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, η Ηρώ συνεχίζει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, προτείνοντας ένα άλμπουμ άμεσο, σύγχρονο και ραδιοφωνικά φιλικό, που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΕΔΩ