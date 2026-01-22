Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία - Τρένο έπεσε σε γερανό

Πηγή φωτο: screenshot/X

Πηγή φωτο: screenshot/X

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια

Τοπικό τρένο έπεσε σε γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVE.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε το TVE.

Έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στην νοτιοανατολική περιφέρεια Μούρθια.

 

Ειδήσεις Τώρα

Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις προσπάθειες να σώσουν την 56χρονη

Πτήση Ζάκυνθος - Αθήνα: Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω της κακοκαιρίας - ΒΙΝΤΕΟ

ΥΠΑ: Πόσο αυξήθηκε η κίνηση στο αεροδρόμιο Αράξου το 2025

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ισπανία Τρένο

Ειδήσεις