Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία - Τρένο έπεσε σε γερανό

Τοπικό τρένο έπεσε σε γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVE.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε το TVE.

Έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στην νοτιοανατολική περιφέρεια Μούρθια.