Πτήση Ζάκυνθος - Αθήνα: Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω της κακοκαιρίας - ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από συνεννόηση ο πιλότος του αεροσκάφους κινήθηκε προς την Χίο, όπου μετά από σχεδόν μία ώρα στον αέρα, προσγειώθηκε.

Μετ΄εμποδίων για περίπου 100 επιβάτες η απογευματινή πτήση της Ολυμπιακής από τη Ζάκυνθο για Αθήνα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Χθες το απόγευμα, η πτήση OA053, απογειώθηκε στις 18.35 από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ωστόσο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών το αεροπλάνο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττικής.

Μετά από συνεννόηση ο πιλότος του αεροσκάφους κινήθηκε προς την Χίο, όπου μετά από σχεδόν μία ώρα στον αέρα, προσγειώθηκε.

πηγή chiosin.gr

