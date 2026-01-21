Πανεπιστήμιο Πατρών: Kανονικά η λειτουργία του αύριο 22 Ιανουαρίου

Σε κανονική λειτουργία τίθεται από αύριο 22 Ιανουαρίου το Πανεπιστήμιο Πατρών όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας.

"Σας ενημερώνουμε ότι αύριο 22/01 το Πανεπιστήμιο Πατρών θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις (Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο).

Με ευθύνη των Προέδρων να ενημερωθούν σχετικά τα μέλη ΔΕΠ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας και να γίνει ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων".

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών τέθηκε σε αναστολή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.