Μεσολόγγι: Ενημερωτικές ομιλίες της Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια στο Γυμνάσιο Γουριάς

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του Γυμνασίου Γουριάς Μεσολογγίου για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας στο Γυμνάσιο Γουριάς Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 50 μαθητές.
Ειδικότερα, χθες ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος ΓΚΕΡΕΚΟΣ και η Υπαστυνόμος Β’ Βασιλική Τυρολόγου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του Γυμνασίου Γουριάς Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.
Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.
