Καιρός: «Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»- Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Για μεγάλη ποσότητα νερού στην Αττική προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια η κακοκαιρία θα δώσει στην Αττική 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα από τη βροχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια





«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Καλημέρα!

⚠️Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.