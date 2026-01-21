Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καιρός: «Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»- Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Καιρός: «Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 ...

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα, αναφέρει

Για μεγάλη ποσότητα νερού στην Αττική προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια η κακοκαιρία θα δώσει στην Αττική 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα από τη βροχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»
Καλημέρα!
⚠️Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.
Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πτώσεις δέντρων και αιωρούμενα αντικείμενα παντού από τους θυελλώδεις ανέμους- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη

Για ποια κλειστά ακίνητα έρχεται «διπλός» ΕΝΦΙΑ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καιρός Κακοκαιρία Γιώργος Τσατραφύλλιας Βροχή Αττική

Ειδήσεις