Έκοψε την πίτα του ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες»

Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες» πραγματοποίησε την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία μελών, φίλων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών φορέων.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή 18 Ιανουάριου 2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, έγινε κοπή πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δροσιάς Τριταίας "ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ". Η παρουσία των Συγχωριανών, φίλων & Μελών του Συλλόγου ήταν μεγάλη όπου αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος.

Την πίτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. κ. Χρυσοστόμου, ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωσήφ.

Η Γραμματέας του Συλλόγου κ. Γεωργία Νικολοπούλου, παρουσίασε σε βίντεο τις πολλές δράσεις που πραγματοποίησε ο Σύλλογος την περασμένη χρονιά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να οργανώνονται αυτές οι Εκδηλώσεις, για να κρατούμε ζωντανά τα χωριά μας.

Μίλησε επίσης για την αναπαλαίωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, την κατασκευή ενός Μουσείου «ΓΙΑΝΝΙΑ» μέσα σε αυτό τον χώρο, την ανακαίνιση, συντήρηση της κεντρικής πλατείας του χωριού (Πλατεία ΓΙΑΝΝΙΑ), και άλλα έργα με την από κοινού συνεργασία με τον Σύλλογο και την Τοπική Κοινότητα.

Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού κ. Ελένη Χριστοδουλοπούλου.

Ο πρώην αντιδήμαρχος. και δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλίας Παπαγιανόπουλος και Ο

πρόεδρος της Κοινότητας κ. Δημήτρης Ζώρλας,

Από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος με επιστολική παρέμβαση ο Αντιπεριφερειάρχης. Τουρισμού κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τονίζει πως: Ο Σύλλογος σας αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης για την περιοχή της Δροσιάς Τριταίας. Οι δράσεις σας αναδεικνύουν τον τόπο μας συμβάλλοντας στην επισκεψιμότητα, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η ετήσια αυτή συνάντηση δεν αποτελεί απλά μια ευκαιρία γιορτής, αλλά και μια σημαντική στιγμή σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των φίλων της κοινότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ευχαρίστησε δημόσια τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγ. Σακελλαρόπουλο, για την παρέμβαση του στην κοπή της πίτας και τόνισε την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας του Συλλόγου με τον Δήμο, την Περιφέρεια, την Κεντρική Κυβέρνηση για να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις, έργα που είναι αναγκαία για την όσο πιο δυνατόν αποφυγή της ερημοποίησης των ορεινών χωριών, την περαιτέρω αποφυγή της ερημοποίησης της υπαίθρου γενικά.

Από την παράταξη της αντιπολίτευσης: ο εκπρόσωπος κ. Διαμαντής Κανελλόπουλος τονίζοντας την ανάγκη που έχουν τα χωριά τις Πολιτιστικές δράσεις των Συλλόγων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων: ο κ. Σπύρος Κόντης από τον πολιτιστικό Σύλλογο Ερυμάνθου, ο κ. Θεόδωρος Ζακυνθινός από τον Σύλλογο του Ιστορικού χωριού του Καλεντζίου, και ο κ. Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος από την πρώην κοινότητα του Κουμπερίου. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Χορωδία της Κοινο-Τοπίας με τη Μαέστρο κ. Λίνα Γερονίκου, στο δε πιάνο η κ. Κατερίνα Φιλιππάτου, που μας τραγούδησαν τα Κάλαντα και άλλα μελωδικά τραγούδια.

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας πως με τη παρουσία τους μας δίνουν δύναμη, αισιοδοξία για το μέλλον, για περισσότερες δράσεις για την ανάδειξη, την τουριστική αξιοποίηση του χωριού μας Δροσιά – Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου.

Επίσης ο Σύλλογός μας ευχαριστεί:

Την Διοικούσα Επιτροπή του Σταδίου για τη φιλοξενία και για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων .

Τα τοπικά ΜΜΕ, για τη συνεργασία και για την προβολή των εκδηλώσεων μας.