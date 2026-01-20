Αιγιάλεια: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη διάνοιξη του παραλιακού δρόμου Ακονιά-Λαμπίρι

Παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπου Μπονάνου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συνάντηση εργασίας στο γραφείο του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης των πράξεων αναλογισμού, απαραίτητης για να καθοριστούν οι ιδιοκτησίες που θα αποζημιωθούν για τη διάνοιξη του παραλιακού δρόμου Ακονιά-Λαμπίρι της Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε από το 2019 και μετά από τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από πλήθος υπηρεσιών και διάφορες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025, ώστε να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο για να ξεκινήσει άμεσα η νομική διαδικασία, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, του καθορισμού τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης και ακολούθως η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αιγιαλείας, η εκπόνηση μελέτης και η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης και δημοπράτησης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης της οδού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Δ.Ε. Ερινεού κ. Γιώργος Ντίνος ανέφερε ότι η ευχάριστη εξέλιξη οφείλεται αρχικά στη βούληση της δημοτικής αρχής να υλοποιηθεί αυτό το έργο και βεβαίως στη σπουδαία δουλειά της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας και του νομικού τμήματος της ΔΕΥΑ που «έτρεξαν» όλες τις διαδικασίες. Στη συνέχεια η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες των επόμενων βημάτων που θα ακολουθηθούν.

Στην τοποθέτησή του ο αν. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μπονάνος δεν παρέλειψε να τονίσει ότι είναι μείζονος σημασίας η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που όχι μόνο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες κυκλοφορίας των οχημάτων αλλά θα αποτελεί και μια ασφαλή οδό απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Ανδριόπουλος σημείωσε ότι η συνεχής καλή συνεργασία των υπηρεσιών Περιφέρειας και Δήμου πάντοτε λειτουργεί προς όφελος των πολιτών.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρών κ. Παναγιώτης Ρογκάλας, υπηρεσιακοί παράγοντες από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμο Αιγιαλείας, οι νομικοί σύμβουλοι του αναπληρωτή Περιφερειάρχη, του Δήμου Αιγιαλείας και της ΔΕΥΑ, καθώς και εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακονιάς Καμαρών «Αλκυόνη».