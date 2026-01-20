Back to Top
Ναυπακτία: Ξεριζώθηκε λεύκα στην Κάτω Βασιλική

Από θαύμα δεν είχαμε ατύχημα

Συναγερμός σήμανε στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας, όταν τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε και κατέπεσε στη μέση του δρόμου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν διερχόταν όχημα.

 Άμεσα στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμος Ναυπακτίας, το οποίο απομάκρυνε τη λεύκα και τη μετέφερε σε παρακείμενο χωράφι, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους με δέντρα

