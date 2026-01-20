Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο

Τον Ιανουάριο 2026, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας “Υγεία για Όλους” διοργάνωσε δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά στον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (16/1) και στον Δήμο Ναυπακτίας (17/1).

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμούς για βασικά μεταδοτικά νοσήματα, με συμμετοχή πάνω από 100 παιδιών συνολικά. Η Co2gether στήριξε τις πρωτοβουλίες προσφέροντας τρόφιμα πρώτης ανάγκης στις οικογένειες των παιδιών μέσω της Τράπεζας Τροφίμων Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί για τα εξής νοσήματα:

MMR: Ιλαρά, Ερυθρά, Παρωτίτιδα

Prevenar 13: Πνευμονιόκοκκος

Vaqta: Ηπατίτιδα Α’

Vaxelis: Διφθερίτιδα, Ηπατίτιδα Β’, Τέτανος, Κοκκύτης, Πολιομυελίτιδα, Αιμόφιλος

Neisvac: Μηνιγγιτιδόκοκκος

HBVAXPRO: Ηπατίτιδα Β’

Varilrix: Ανεμευλογιά

Repevax: Διφθερίτιδα, Τέτανος, Κοκκύτης, Πολιομυελίτιδα

"Οι εμβολιασμοί αυτοί στόχευαν στην πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών, την προστασία της υγείας των παιδιών Ρομά και την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Η παράλληλη προσφορά τροφίμων από την Co2gether, μέσω της Τράπεζας Τροφίμων Δυτικής Ελλάδας, περιλάμβανε βασικά είδη καθημερινής διατροφής, όπως γάλα, ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά και αλεύρι, καθώς και προϊόντα άμεσης κατανάλωσης για τα παιδιά, όπως μπισκότα, χυμούς, αναψυκτικά και ατομικά σνακ. Η πρωτοβουλία αυτή κάλυψε βασικές επισιτιστικές ανάγκες των οικογενειών, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης.

Η Co2gether συνεχίζει να στηρίζει τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω. Μέσα από δράσεις αλληλεγγύης, συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την οικοδόμηση πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών κοινωνιών", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Co2gether.