Κύπρος: Σκηνές Far West κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας

"Έπεσαν" πυροβολισμοί

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς στις 15:30 έπεσαν πυροβολισμοί , στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

 
Οι πυροβολισμοί ακολούθησαν συμπλοκής προσώπων κάποια εκ των οποίο φαίνεται να έχουν τραυματιστεί. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα σε περαστικούς οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. 

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως είδαν ομάδα 15 προσώπων να πιάνονται στα χέρια και μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από Αστυνομικές πηγές, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γιαυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

