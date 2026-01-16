Τραμπ: Συζητάμε με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία- Μόνος μου αποφάσισα να μη χτυπήσω το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με το ΝΑΤΟ αναφορικά με τη Γροιλανδία
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το ΝΑΤΟ αναφορικά με τη Γροιλανδία, επιμένοντας ότι η προσάρτηση της περιοχής είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας.
Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, λίγο προτού μεταβεί στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο, υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική μας ασφάλεια. Αν δεν την έχουμε θα υπάρχει μία μεγάλη τρύπα στην εθνική μας ασφάλεια, ειδικά σε σχέση με όσα κάνουμε για τον “Χρυσό Θόλο” και άλλες επενδύσεις στον στρατιωτικό τομέα».
«Επενδύουμε στον στρατιωτικό τομέα και το είδατε στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αρα, μιλάμε με το ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν δασμοί στα κράτη που δεν συμφωνούν με τις αξιώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για προσάρτηση της Γροιλανδίας. «Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με το θέμα της Γροιλανδίας, επειδή τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφαλείας», δήλωσε.
Αναφερθείς στα γεγονότα στο Ιράν και γιατί δεν προχώρησε στη «βοήθεια» που είχε υποσχεθεί στους διαδηλωτές, είπε ότι «αφού σταμάτησε ο απαγχονισμός 800 διαδηλωτών» θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσει η επέμβαση των ΗΠΑ.
Ερωτηθείς αν τον έπεισε το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην επίθεση, είπε: «Μόνος μου το αποφάσισα».
Παράλληλα εξέφρασε στήριξη προς τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, για την προκαταρκτική εμπορική συμφωνία που πέτυχε με την Κίνα.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε «καλό πράγμα» τη συμφωνία του Καναδά με την Κίνα, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα.
«Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να κάνει. Είναι καλό για εκείνον να υπογράψει μια εμπορική συμφωνία. Αν μπορείς να κλείσεις συμφωνία με την Κίνα, θα πρέπει να το κάνεις», είπε.
