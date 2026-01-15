Πάτρα: Πανηγυρίζει 16 και 17/1 ο Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών

Θρησκευτική πανήγυρη θα έχει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 η ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών τιμώντας την ιερά μνήμη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.

Ο εορτασμός θα ξεκινήσει την παραμονή, την Παρασκευή 16/1 στις 11 το πρωί με την έξοδο της ιεράς εικόνας του Αγίου Αντωνίου οπότε και θα αρχίσει το ιερό προσκύνημα ενώ στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας αρχιερατικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου που θα κηρύξει & το Θείο λόγο.

Το πρωί του Σαββάτου 17/1/2026 θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία λειτουργία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου ενώ στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέορτος εσπερινός και το μυστήριο του ιερού ευχελαίου όπου θα προεξάρχει ο αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας Θεοδωράτος από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών.

Θα τεθούν για προσκύνημα ιερά λείψανα Αγίων που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό.

Επίσης στις ιερές ακολουθίες στη διάρκεια του διήμερου εορατσμού θα τεθεί προς προσκύνηση & ευλογία απότμημα του ιερού λειψάνου του Αγίου Αντωνίου.

*Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας (251 μ.Χ. - 356 μ.Χ.) θεωρείται ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή Μοναχισμό.