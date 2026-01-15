Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Δευτέρα 19-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 49
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-1-2026 σε ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜ. ΜΟΣΧΟΝΑ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Παρασκευή 16-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΠΙΔΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ- ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 59
Κηδεύουμε την Παρασκευή 16 -1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου. Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό ώρα 2 μ.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΟΥΝΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΚΟΡΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο
ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΕΤΩΝ: 100
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-1-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Κάτω Βλασία Καλαβρύτων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης, Ελένη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΛΕΩΝ. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
