Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Δευτέρα 19-1-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 49 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-1-2026 σε ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΤΗΛ.: 26930 24793 - ΚΙΝ.: 6978 074598 ΔIANYKTEPEYEI e.mail:[email protected] -------------------

ΚΗΔΕΙΑ Τον πολυαγαπημένο μας ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜ. ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΤΩΝ 89



Κηδεύουμε την Παρασκευή 16-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΠΙΔΑ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------- ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπημένη μας ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ- ΚΟΡΔΑ ΕΤΩΝ 59 Κηδεύουμε την Παρασκευή 16 -1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου. Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό ώρα 2 μ.μ. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΟΥΝΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΚΟΡΔΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------- ΚΗΔΕΙA Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΤΩΝ: 100 Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-1-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Κάτω Βλασία Καλαβρύτων. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης, Ελένη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. -------------