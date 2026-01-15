Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Δευτέρα 19-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 49

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-1-2026 σε ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΤΗΛ.: 26930 24793 - ΚΙΝ.: 6978 074598

ΔIANYKTEPEYEI e.mail:[email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΔΗΜ. ΜΟΣΧΟΝΑ

ΕΤΩΝ   89
 
Κηδεύουμε την Παρασκευή 16-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΠΙΔΑ

Ο  ΥΙΟΣ  ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ  ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ- ΚΟΡΔΑ  

ΕΤΩΝ  59

Κηδεύουμε την Παρασκευή 16 -1-2026  & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου. Η  σορός θα βρίσκεται στο  Ναό ώρα 2 μ.μ.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΟΥΝΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΚΟΡΔΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο  

ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΕΤΩΝ: 100

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-1-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Κάτω Βλασία Καλαβρύτων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης, Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΛΕΩΝ. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πατρινό Καρναβάλι 2026- Ανοίγει τα φτερά του τ΄Αγιαντωνιού - Ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η Πολυφωνική Πατρών κόβει την πίτα της και συμμετέχει στην Έναρξη του Καρναβαλιού

Πέθανε η αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, Ειρήνη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος Τσανταρλιώτης Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας

Info