Η Πολυφωνική Πατρών κόβει την πίτα της και συμμετέχει στην Έναρξη του Καρναβαλιού

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση ετοιμάζει η Πολυφωνική, για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ιανουαρίου, στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία των μελών και φίλων της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ.

Στην ευλογία της πίτας, θα ψάλλει ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος), ενώ το μουσικό μέρος της εκδήλωσης, η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά).

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής αυτής εκδήλωσης, θα γίνει ο καθιερωμένος Διοικητικός απολογισμός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Γιάννη Κόττορο, ενώ θα παρουσιαστούν και τα καλλιτεχνικά πεπραγμένα του Οργανισμού επί οθόνης, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Μο Σταύρο Σολωμό.

Επίσης θα τιμηθούν για την μακρόχρονη θητεία και προσφορά τους στον Οργανισμό, ο καθηγητής κιθάρας του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Ανδρέας Μπένος και το μέλος της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Μάκης Πομώνης.

Τέλος το Σάββατο το βράδυ στην Τελετή Έναρξης της Πατρινής Αποκριάς στην Πλατεία Γεωργίου, μεταξύ των άλλων, θα λάβει μέρος η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, το ανδρικό τμήμα της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ του Οργανισμού, αλλά και μαγνητοσκοπημένα η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» στο δρώμενο που έχει ετοιμαστεί από την ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας.