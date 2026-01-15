Γεμάτο το Royal στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Σβόλη, "Πάτρα Ενωμένη" την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στο Royal (παλαιό Πτωχοκομείο). H παράταξη ευχαριστεί δημοσίως θερμά όσους τίμησαν με την παρουσία τους την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της.

Η μεγάλη συμμετοχή, αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για όλους, με παρουσίες από κάθε πλευρά της πολιτικής σκηνής, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο Βουλευτής Αχαΐας της Νίκης, Σπύρος Τσιρώνης, οι Αντιπεριφερειάρχες: Αχαΐας Φωκίων Ζαϊμης, Ηλείας Νίκος Κοροβέσης, Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος, Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου, Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανδρέας Φίλιας, η Αντιπεριφερειάρχης Οικογένειας και Κοινωνικής Μέριμνας Γεωργία Ντάτσικα, ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο περιφερειακό συμβούλιο της ΠΔΕ Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο πρώην βουλευτής και ιδρυτής της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Νίκος Παπαδημάτος, ο πρώην βουλευτής και συνεργαζόμενος με την «Πάτρα Ενωμένη» στις εκλογές του 2023 Αλέκος Χρυσανθακόπουλος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς με τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Θάνο Δούρο, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη, ο Διοικητής του ΚΕΤΧ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τσιράκης, ο Διοικητής της Τροχαίας Πατρών Χρήστος Ντεμίρης, η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αννα-Μαρία Ρογδάκη, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Τσώκος, η πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Παρασκευή Λουκοπούλου, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ, Μάκης Κατσιγιάννης, ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Αχαΐας Φοίβος Καρακίτσος, ο υπεύθυνος στήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότης της εφημερίδας «Γνώμη» Ιωάννης Χριστόπουλος, ο επιμελητηριακός σύμβουλος Ιωάννης Δελέγκος, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Αχαΐας Ανδρέας Μανωλόπουλος, η διοικήτρια του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Ασπασία Ρηγοπούλου, ο αν. διοικητής του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» Παναγιώτης Δημόπουλος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου Σπύρος Πολίτης, ο Διοικητής του νοσοκομείου Καλαβρύτων Κώστας Λοτσάρης, ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νίκος Σταθακόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και συνεργαζόμενος με την «Πάτρα Ενωμένη» στις εκλογές του 2023 Χρήστος Μπακαλάρος, ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Δημήτρης Σιαμπλής, ο πρώην Διευθυντής στη Μαιευτική Γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, μαιευτήρας Ιωάννης Βερβίτας και πλήθος ιατρών, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Ματσούκας πλήθος σωματείων και συλλόγων, κ.α.

Χαιρετισμούς απέστειλαν οι πρώην υφυπουργοί και βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου και Ανδρέας Κατσανιώτης, που απουσίαζαν εκτός Πατρών και ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου Αρχιμανδρίτης π. Ιωσήφ Μήλιας, ενώ συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης τριών πρώην αυτοδιοικητικών του Δήμου της Πάτρας για τη μακρά προσφορά τους στα κοινά. Ο λόγος για την Άννα Σπηλιωτακάρα, την Μαριάνα Σταματιάδου και τον Πέτρο Ρηγάτο, οι οποίοι παρέλαβαν τιμητικές πλακέτες από τον επικεφαλής της παράταξης "Πάτρα Ενωμένη", Κώστα Σβόλη.

Τέλος, η δημοτική παράταξη "Πάτρα Ενωμένη" ευχαριστεί θερμά τους δωροθέτες για τους τυχερούς της βασιλόπιτας, την εταιρεία «Δρομέας» (έπιπλα γραφείου) και την εταιρεία «Οπτικά Δελέγκος», καθώς και το κατάστημα της Αναστασίας Σαρδελή για τις υπέροχες ανθοδέσμες.