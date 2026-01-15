Σε επιφυλακή η Ελλάδα μετά τα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα - Προειδοποιήσεις προς τον εμπορικό στόλο

Σε άμεση αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας καλεί τον ελληνόκτητο στόλο το υπουργείο Ναυτιλίας, στον απόηχο των πρόσφατων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον δύο ελληνικών δεξαμενόπλοιων.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη Τρίτη, ενώ τα πλοία κατευθύνονταν προς ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που επικαλείται το Reuters, το υπουργείο συνιστά στους πλοιάρχους, τους αξιωματικούς και τους υπεύθυνους ασφαλείας των ναυτιλιακών εταιρειών να προχωρήσουν σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση των απειλών στην ευρύτερη περιοχή.

Η σύσταση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά το πλήγμα που δέχθηκε το πετρελαιοφόρο Matilda, συμφερόντων της εταιρείας Thenamaris, από δύο drones. Παρά το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, η διαχειρίστρια εταιρεία επιβεβαίωσε πως έχει ήδη αυξήσει τα μέτρα προστασίας και τις οδηγίες επαγρύπνησης προς τα πληρώματά της.

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, όπου η παρουσία του ελληνικού στόλου είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων πολέμου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας παραπέμπει τις εταιρείες σε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που παραμένουν σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2022, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους κινδύνους που ελλοχεύουν κοντά στα ρωσικά λιμάνια Novorossiysk, Taman, Tuapse και Kavkaz.