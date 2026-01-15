Κυρανάκης κατά Πέρκα: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου»- ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό ότι διαστρεβλώνει στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση της Hellenic Train και τις κρατικές ενισχύσεις, τονίζοντας ότι τα ποσά που αναφέρονται αφορούν επιδοτήσεις που συνδέονται με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. «Πρόκειται για έναν υπουργό που λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Πέρκα, μιλώντας στη συνέχεια σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τη δήλωση σεξιστική, υποστηρίζοντας ότι δεν θα γινόταν αντίστοιχο σχόλιο σε άνδρα πολιτικό. «Το “πήγαινε στην κουζίνα σου” είναι ένα κλασικό σεξιστικό επιχείρημα όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά.

Ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στην κ. Πέρκα δήλωσε: «Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train, με αφορμή τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη , προς τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα .

Νέα Αριστερά: Μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη

Για το περιστατικό εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση η Νέα Αριστερά, η οποία λέει πως “ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά. Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι”.

“Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα”, σημειώνει.

Παράλληλα, αναφέρει πως “η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι.

Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά.

Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι.