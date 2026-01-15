Τζόκερ: Τα νούμερα που κερδίζουν- Νέο τζακ ποτ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 11.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 6, 7, 31, 36, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 12.800.000 ευρώ.
