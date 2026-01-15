Αχαΐα: Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Αγγ. Παναγόπουλου σε ηλικία 49 ετών

Βαριά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η απώλεια του Ιωάννη Αγγ. Παναγόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικού, στον Δήμο Ερυμάνθου. Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Τον αγαπημένο τους άνθρωπο αποχαιρετούν η μητέρα του Μαρία, χήρα Αγγ. Παναγόπουλου, τα αδέλφια του Ελένη και Γρηγόρης Καραγιάννης, ο ανιψιός του Κυριάκος, τα ξαδέλφια, καθώς και οι λοιποί συγγενείς.