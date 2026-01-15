Βαλυράκης: Μάρτυρας υποστηρίζει ότι είδε έντονο διαπληκτισμό, αλλά όχι δολοφονία

'Ενας ακόμη μάρτυρας μπροστά στα μάτια του οποίου εξελίχθηκε όλο το περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο του υπουργού Σήφη Βαλυρακη, κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Ο μάρτυρας, ιδιοκτήτης καταστήματος στην Ερέτρια και ερασιτέχνης ψαράς, αναφέρθηκε στο περιστατικό υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι επρόκειτο για έντονο διαπληκτισμό, ενώ δεν ήταν σε θέση κατονομάσει τους δύο κατηγορούμενους ως επιβαίνοντες του αλιευτικού. «Βλέπω το φουσκωτό και το αλιευτικό, γίνεται ένας διάλογος, φέρνει το αλιευτικό δυο βόλτες. Μια καθημερινή φασαρία είπα, και έφυγα. Δεν του έδωσα σημασία. Ασχολιόμουν με τα πράγματα μου και δεν είδα ακριβώς τι έγινε.» ήταν τα λόγια του.

«Από το αλιευτικό φαινόταν κάποιος κάτω από την τέντα. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν μόνο ένας», είπε αναφορικά με την στιγμή που ξεκίνησε ο διαπληκτισμός ανάμεσα στο Σηφη Βαλυράκη και τους κατηγορούμενους και πρόσθεσε: «Δεν αναγνώρισα τους συμμετέχοντες στο περιστατικό. Τους κατηγορούμενους τους γνώριζα οπτικά, ήταν χρόνια πελάτες στο κατάστημα μου. Τον θανόντα τον γνώριζα».

Μάρτυρας: Είδα τον Σήφη Βαλυράκη που ξεκίνησε με το κόκκινο φουσκωτό, φαίνεται καθαρά η οικία του από το σημείο που ήμουν. Ξεκίνησε έσβησε,το ξαναέβαλε μπρος. Τρεις φορές έγινε αυτό. Κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καϊκι. Ήταν μπροστά μου το σημείο, γύρω στα 460 με 480 μέτρα. Το λέω γιατί με πήγε το Λιμενικό της Ερέτριας και έκανε αναπαράσταση και μέτρησαν μέσω gps. Είναι συνηθισμένες αυτές οι εντάσεις. Να βλέπεις μεγάλα σκάφη με μικρά, να γίνονται μανούβρες φασαρίες..

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Γιατί οι επαγγελματίες νομίζουν πως όλη η θάλασσα είναι δικιά τους. Άκουσα από το αλιευτικό ότι “ θα φωνάξω το Λιμεναρχείο” και από το φουσκωτό “θα μου κλ@@@ τα α@@@”.

Πρόεδρος: Από τη στιγμή που ακούτε την ανταλλαγή των δύο φράσεων μέχρι τη στιγμή που χωρίστηκαν, έχετε διέκοψε την οπτική επαφή με το σημείο;

Μάρτυρας: Δεν έδωσα σημασία σε όλο το συμβάν. Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα που δεν παρατήρησα.

Πρόεδρος: Ποιος από τους δύο κατηγορούμενους ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το λιμεναρχείο που πηρα μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο ούτε σωματοδομή.

Πρόεδρος: Εσείς είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων, δεν είχε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%! Αυτό με έτρωγε, ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

Το Λιμενικό

Εξεταζόμενος από το δικαστήριο μπόρεσε εισέφερε σειρά στοιχείων στο δικαστήριο, τονίζοντας την αδιάφορη στάση του λιμενικού σώματος όταν τους προσέγγισε για να δηλώσει πως είχε δει το συμβάν. «Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα», κατέθεσε.

Μάλιστα, όπως είπε, δέχθηκε τόσο εντονες πιέσεις όταν έγινε γνωστό ότι είχε δει το περιστατικό που υποχρεώθηκε να φύγει από την πόλη. «Ακόμη και Λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι “από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλα σου”. Μέχρι που τα μάζεψα και σηκώθηκα και έφυγα από την Ερέτρια. Και εδώ στο δικαστήριο ο ένας κατηγορούμενος είχε έρθει και μου είπε “πες την αλήθεια γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις επινοικίασει το μαγαζί”.» είπε.

Η δίκη συνεχίζεται.