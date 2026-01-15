Τεράστια κινητοποίηση στα Χανιά για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται, δραματική έκκληση της μητέρας του

Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος υπηρετούσε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το μοναδικό εύρημα παραμένει το αυτοκίνητό του, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή του Φρε, στον Αποκόρωνα Χανίων. Παρά την επιμονή και τις συνεχείς εκκλήσεις της οικογένειάς του, καθώς και τις εντατικές προσπάθειες των αρμόδιων αρχών, κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Όπως αναφέρει το Flashnews.gr, την περιοχή του Φρε επέλεξαν για τις έρευνες τους οι εθελοντές διασώστες του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑ) που έφτασαν την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη κατόπιν εντολής της οικογένειας, σε συνεργασία πάντα με με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas.

«Τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση»

Η μητέρα του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου που συμμετέχει στις έρευνες αφού παρακάλεσε να μην φανεί το πρόσωπό της, μιλώντας στους δημοσιογράφους απεύθυνε έκκληση έστω και τώρα, αν κάποιος γνωρίζει το οτιδήποτε να το αναφέρει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «ήρθαμε για μια ίσως τελευταία προσπάθεια να ψάξουμε την περιοχή….Είναι μια τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση, αρκεί να μην συνεχιστεί η ταλαιπωρία του. Κάνουμε πάλι μια μεγάλη θερμή παράκληση προς όλους, αν τον δουν να επικοινωνήσουν για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε στο που να ψάξουμε περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να μην τον είδε κανένας…»

Σε ότι αφορά στον 33χρονο γιό της είπε: «Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Απο όπου έχει περάσει τον λατρεύουν όλοι. Είναι καλός γιατρός και προς τους ασθενείς ληταν πάντα περιποιητικός….Πολύ καλός επιστήμων με πολλές φιλοδοξίες…»

Η δήλωση της μητέρας του 33χρονου