Πάτρα: Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος κόβει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του

Την Κυριακή 18/1/2026 στις 11 το πρωί στο "Σπίτι του Ηπειρώτη" στην οδό Μουρούζη 14-16, 1ος όροφος
Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του θα πραγματοποιήσει ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών που υφίσταται από το 1919, εδώ και 107 χρόνια.
Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα γίνει αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 είναι το εξής:
α) 9:00 -10:30 π.μ. Δοξολογία μετά Αρτοκλασίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, του Φουστανελά, προστάτη του Πανηπειρωτικού Συλλόγου.
β) 11:00 π.μ. κοπή Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στο "Σπίτι του Ηπειρώτη" (οδός Μουρούζη 14-16 / 1ος όροφος): παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια, πολυφωνικά τραγούδια, βραβεύσεις.
*Πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πάτρας είναι ο Χάιδας Αλέξανδρος.
