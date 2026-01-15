Πάτρα: Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος κόβει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του

Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του θα πραγματοποιήσει ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών που υφίσταται από το 1919, εδώ και 107 χρόνια.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα γίνει αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 είναι το εξής:

α) 9:00 -10:30 π.μ. Δοξολογία μετά Αρτοκλασίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, του Φουστανελά, προστάτη του Πανηπειρωτικού Συλλόγου.

β) 11:00 π.μ. κοπή Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στο "Σπίτι του Ηπειρώτη" (οδός Μουρούζη 14-16 / 1ος όροφος): παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια, πολυφωνικά τραγούδια, βραβεύσεις.

*Πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πάτρας είναι ο Χάιδας Αλέξανδρος.