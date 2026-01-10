Η πρώτη αιμοδοσία για το 2026 από τους Σαμαρείτες της Πάτρας

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, από τις 17:30 έως τις 21:00, την πρώτη αιμοδοσία της χρονιάς στο Περιφερειακό Τμήμα Πατρών, στην οδό 28ης Οκτωβρίου & Αγίου Ανδρέου.

«Φέτος, το πιο σημαντικό δώρο το δίνουμε μετά τις γιορτές», αναφέρουν οι διοργανωτές, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τη δράση αυτή, που αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης και της στήριξης των συνανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Πληροφορίες και ραντεβού στο 2610 273955 ή μέσω email στο [email protected]

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα του Ερυθρού Σταυρού: www.redcross.gr