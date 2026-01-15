Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη

Σοκ προκαλεί στη Χαλκίδα η είδηση του θανάτου μιας 13χρονης μαθήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από γρίπη.

Το κορίτσι φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο Χαλκίδας και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει το evima.gr, ο πρόωρος χαμός της έχει βυθίσει στο πένθος τη σχολική κοινότητα, τους συμμαθητές της και τους εκπαιδευτικούς, που κάνουν λόγο για ένα παιδί με δύναμη, χαμόγελο και ξεχωριστή παρουσία.

Συγκινητικά είναι τα μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένειά της, η οποία βιώνει ανείπωτο πόνο.

Το συγκινητικό αντίο της σχολικής κοινότητας του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας

Την ίδια ώρα συγκινεί η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, που λέει το δικό της «αντίο» στο μικρό παιδί.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη.

Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».