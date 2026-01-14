Γρίπη - ΠΟΕΔΗΝ: Υπερδιπλασιάστηκαν από τα Θεοφάνεια οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές και οι προσελεύσεις περιστατικών γρίπης στα νοσοκομεία από τα Θεοφάνεια και μετά, σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ενώ πρόσθεσε πως “έχουμε πια και βαριές νοσήσεις σε ΜΕΘ ή τις κλινικές”.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε πως υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά της γρίπης στη κοινότητα και τα νοσοκομεία ζορίζονται και σε επίπεδο προσελεύσεων και σε επίπεδο εισαγωγών. “Οι εισαγωγές και οι προσελεύσεις περιστατικών γρίπης στα νοσοκομεία υπερδιπλασιάστηκαν από τα Θεοφάνεια και μετά“, τόνισε.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως στο νοσοκομείο Ευγγελισμός“επισκέφθηκαν την ημέρα των Θεοφανείων τα επείγοντα πάνω από 100 ασθενείς με γρίπη και εισήχθησαν οι 50″. “Συνολικά σήμερα νοσηλεύονται 39 ασθενείς με γρίπη”.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία επίσης ζορίζονται, καθώς τα επισκέπτονται περί τους 30 με 50 ασθενείς με γρίπη και εισάγονται 10 με 20 καθημερινά, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Ο κ. Γιαννάκος συμβούλευσε τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο, καθώς, όπως είπε “η κορύφωση της γρίπης είναι μπροστά μας“.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά της γρίπης στη κοινότητα.

Τα νοσοκομεία ζορίζονται και σε επίπεδο προσελεύσεων και σε επίπεδο εισαγωγών. Οι εισαγωγές και οι προσελεύσεις περιστατικών γρίπης στα νοσοκομεία υπερδιπλασιάστηκαν από τα Θεοφάνεια και μετά.

Έχουμε πια και βαριές νοσήσεις σε ΜΕΘ ή τις κλινικές και ευτυχώς είναι και λίγοι που χάνουν τη ζωή τους.

Κυρίως βαριές νοσήσεις έχουμε σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες που είναι σε μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστοι.

Σπεύστε για το εμβόλιο που είναι δωρεάν και εύκολα τα βρίσκεις στα φαρμακεία.

Η κορύφωση της γρίπης είναι μπροστά μας.

Ζορίζονται πια τα περιφερειακά νοσοκομεία που εφημερεύουν καθημερινά με ελάχιστο προσωπικό ειδικά στις παθολογικές κλινικές ή τις πνευμονολογικές καθ ότι τα επισκέπτονται περί τους 30 με 50 ασθενείς με γρίπη και εισάγονται 10 με 20 καθημερινά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ τα Θεοφάνεια είχαν τη χειρότερη εφημερία εδώ και χρόνια.

Επισκέφθηκαν τα επείγοντα πάνω από 100 ασθενείς με γρίπη και εισήχθησαν 50 ασθενείς με γρίπη. Στην προχθεσινή εφημερία που τελείωσε χθες επισκέφθηκαν το νοσοκομείο 100 και πλέον ασθενείς με γρίπη στα επείγοντα και εισήχθησαν 30 ασθενείς. Συνολικά σήμερα νοσηλεύονται 39 ασθενείς με γρίπη. Κάποια εκ των περιστατικών αυτών είναι διασωληνωμένα στη ΜΕΘ ή βαριά χωρίς να απαιτείται διασωλήνωση στις κλινικές.

Ίδια εικόνα διασποράς σε όλα τα νοσοκομεία ανάλογα τη δυναμικότητα των νοσοκομείων και τον πληθυσμό αναφοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Επαναλαμβάνουμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης με προσωπικό των νοσοκομείων.

Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ανάπτυξη του θεσμού του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού που τώρα είναι διακοσμητικός.