Ψαλτοπούλου για γρίπη: Φέτος έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας - Ποιοι κινδυνεύουν

Ιδιαίτερα επίφοβο είναι το δίμηνο που έρχεται σε σχέση με τη γρίπη σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κα Ψαλτοπούλου, στην Αμερική φέτος έχουμε το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας δεκαετίας, με 17.000 θανάτους μέχρι τώρα, κυρίως λόγω της γρίπης Κ. Παράλληλα η καθηγήτρια είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία, ενώ πήγαινε να χαμηλώσει τα ποσοστά της, σε σχέση με τους θανάτους λόγω γρίπης, ανέβηκε ξανά μετά τις γιορτές.

Στις ΗΠΑ έχουμε 17.000 θανάτους λόγω γρίπης

Στην Ελλάδα αργήσαμε να ανέβουμε σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα είμαστε σε μεγάλη έξαρση, έχουμε θρηνήσει κάποιους θανάτους, η μεγαλύτερη κυκλοφορία είναι στα παιδιά, αλλά οι περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και κίνδυνος να χάσει κανείς της ζωή του είναι κυρίως για τα άτομα άνω των 70 ετών.

Για τη μεγάλη έμφαση που δίνεται στην ανάγκη εμβολιασμού

Μιλώντας για τους δραματικούς τόνους που δίνονται στην ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού απέναντι στη γρίπη είπε ότι αυτό γίνεται ακριβώς επειδή βλέπουμε σε άλλες χώρες να ξεφεύγουν όλων των ορίων των προηγούμενων ετών, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα φτάσουμε εμείς, αλλά όσο πιο πολύ εμβολιαστούμε, τόσο θα μειώσουμε την πιθανότητα για σοβαρότερη νόσηση καθώς το εμβόλιο είναι πάνω από 55% αποτελεσματικό ως προς τη νόσηση, σύμφωνα με τον ECDC.

Πότε αναμένεται η κορύφωση της γρίπης

«Είμαστε σε μεγάλη έξαρση ακόμα, δεν ξέρουμε πότε θα φτάσει η κορύφωση, παραδοσιακά Ιανουάριο και Φεβρουάριο έχουμε όλες αυτές τις αυξήσεις και τις κορυφώσεις», τόνισε. «Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα μονοψήφιο αριθμό θανάτων» ανέφερε, αλλά όπως είπε στη συνέχεια η καθηγήτρια, αυτό το δίμηνο θα αυξηθούν τα κρούσματα, καθώς μεταξύ άλλων έπεται η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα όπου ο κόσμος συναθροίζεται.

«Η μάσκα είναι πάντα ένας πολύτιμος σύμμαχος και να μειώσει την πιθανότητα να νοσήσεις. Εμβολιασμός, μάσκα και self test είναι τα τρία βασικά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπάρχει απώλεια ζωής ατόμων και σε ηλικία άνω των 50 και ότι στις ΗΠΑ έχουν χαθεί 17 παιδιά.

Είπε τέλος ότι σε αυτή τη φάση η γρίπη είναι εξίσου επικίνδυνη με τον κορωνοϊό, καθώς και οι δυο οδηγούν στον θάνατο ατόμων ηλικίας 70-80 ετών, όπως και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός.

Τι είπε για τη μεγάλη αλλαγή στην διατροφική αλυσίδα

Μιλώντας για την τεράστια ανατροπή στην διατροφική αλυσίδα των ΗΠΑ είπε ότι το βασικό είναι να δούμε ποιες μελέτες αυξάνουν την επιβίωση και τις λεπτομέρειες που θα δημοσιεύσουν, σε ποιες εργασίες έχουν στηριχθεί. «Ο στόχος είναι περισσότερα κρέατα, περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότεροι υδατάνθρακες και λιγότερες επεξεργασμένες τροφές», είπε τέλος.