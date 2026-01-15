meteo: Πώς εξελίσσεται η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα -Τι δείχνουν τα προγνωστικά για τον φετινό χειμώνα

Αξιόλογη χιονοκάλυψη στην Ελλάδα παρατηρήθηκε στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, η χιονοκάλυψη έφτασε το 19 % της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψιν τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη από το 2004 (14 %).

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια χιονοκάλυψη, καθώς και οι ακραίες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί για κάθε ημέρα του χειμώνα (περίοδος Σεπτεμβρίου-Μαΐου) κατά την περίοδο 2004–2025.