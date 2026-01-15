Αιτωλικό: Σύλληψη οδηγού για εγκατάλειψη τραυματία μετά από τροχαίο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κατηγορείται για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό, περιστατικό που σημειώθηκε στο Αιτωλικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη χθες το πρωί στην Επαρχιακή Οδό Αστακού – Αιτωλικού, στο ύψος της γέφυρας Μάστρου. Ο οδηγός, ημεδαπός άνδρας, κινούμενος με το όχημά του, συγκρούστηκε νωτομετωπικά με ποδήλατο που οδηγούσε επίσης ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ποδηλάτη.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία. Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού προέκυψε η ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού. Έπειτα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.