Εξαφάνιση Λόρας: Οι κάμερες, οι μαρτυρίες και το πρόσωπο- μυστήριο

Εβδομη ημέρα παραμένει άφαντη η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το Ρίο της Πάτρας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να βάζουν στο μικροσκόπιο τα βίντεο από την περιοχή του Ζωγράφου, στα οποία απεικονίζεται η ανήλικη. Εκτός απο τα πρώτα πλάνα που την έδειχναν να φτάνει με ταξί στην Αθήνα και στη συνέχεια να κινείται στην οδό Μικράς Ασίας, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και νέο υλικό, στο οποίο η 16χρονη εμφανίζεται σε καφέ στον συγκεκριμένο δρόμο αλλά και σε φαρμακείο της περιοχής.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι εθεάθη και σε σούπερ μάρκετ της περιοχής καθώς και σε κοσμηματοπωλείο, επίσης επί της οδού Μικράς Ασίας, προσπαθώντας να πουλήσει κοσμήματα που είχε στην κατοχή της.

«Με ρώτησε αν αγοράζουμε χρυσό. Της είπαμε πως όχι, δεν αγοράζουμε χρυσό και ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί σε κάποιον συνάδελφο πιο κάτω στον δρόμο. Δεν μας πέρναγε από το μυαλό όταν τη βλέπαμε ότι η κοπέλα αυτή είναι 16 ετών», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Mega.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που η ανήλικη επιχείρησε να πουλήσει τιμαλφή, καθώς άλλη μία ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου δήλωσε ότι το πρωί του Σαββάτου δέχτηκε και εκείνη επίσκεψη από τη 16χρονη.

Το πρόσωπο-μυστήριο

Οι Αρχές θεωρούν ότι η 16χρονη Λόρα διαμένει σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, καθώς και ότι έχει την υποστήριξη ενός μυστηριώδους ατόμου, που την περίμενε στην Αθήνα, όπου η ανήλικη βρίσκεται από την περασμένη Πέμπτη.

Η ΕΛ.ΑΣ. εικάζει πως πρόκειται για πρόσωπο που γνώρισε μέσω των social media.

Οι λόγοι της φυγής της δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο, φίλη της δήλωσε ότι τη δυσκόλευε η αλλαγή περιβάλλοντος με τη μετακόμιση της οικογένειας από το εξωτερικό στην Ελλάδα. «Γενικά, μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα τη δυσκόλευσε πάρα πολύ. Μέχρι να γνωρίσει κόσμο, μέχρι να μάθει τη γλώσσα, και μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες στο σχολείο».