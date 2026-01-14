Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή ενόψει ενδεχόμενου χτυπήματος των ΗΠΑ στο Ιράν

Πάντως, δημοσίευμα του CNN αναφέρει επικαλούμενο πηγές, ότι ο Τραμπ «πιστεύει όλο και περισσότερο ότι πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά του καθεστώτος εν μέσω της βίαιης καταστολής κατά διαδηλωτών».

Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων και δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Μία από τις επιλογές που έχει ο Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η επίθεση σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καταστολή των διαδηλωτών.

Τις τελευταίες ημέρες, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται διχασμένη ως προς το αν πρέπει να προχωρήσει σε επίθεση, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να συναντήθηκαν την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις επιλογές που έχει η Ουάσιγκτον στο τραπέζι. Κατά τις δύο ώρες που κράτησε η συνάντηση, ο Τραμπ ενημερώθηκε για τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών διαδηλωτών στο Ιράν και γενικότερα για τη βίαιη καταστολή του καθεστώτος.

Τύμπανα πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του για επέμβαση στο Ιράν , με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις γειτονικών κρατών αν δεχθεί επίθεση.

Προ των πυλών η αμερικανική επίθεση;

Στο μεταξύ, το απόγευμα της Τετάρτης, δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με έναν εξ αυτών να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης παραμένουν ασαφή. Το ισραηλινό δίκτυο Kan ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει την αμερικανική επίθεση εντός ημερών.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από βάσεις

Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ήδη να αποσύρουν προσωπικό τους από στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, έπειτα από προειδοποίηση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις περιφερειακές δυνάμεις, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν […] καλώντας τες να εμποδίσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Αμέσως μετά την αμερικανική ανακοίνωση, και η Βρετανία έδωσε οδηγία απόσυρσης του προσωπικού της από στρατιωτικές βάσεις του Κατάρ.

Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν τον Ιούνιο, κάποια μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ της Τετάρτης, τόσο η Ιταλία όσο και η Πολωνία εξέδωσαν οδηγίες προς τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Ιράν, να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα. Επιπλέον, η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, προσωρινά έκλεισε.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa έχει ζητήσει από το προσωπικό της στο Ισραήλ να προετοιμαστεί για αναχώρηση από τη χώρα και για την ακύρωση των πτήσεων από την Πέμπτη. Οι γερμανικές Aρχές εξέδωσαν NOTAM προειδοποιώντας τις γερμανικές αεροπορικές εταιρείες να μην εισέρχονται στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Πίεση στη Χεζμπολάχ

Εν μέσω κλιμάκωσης, διπλωμάτες ζήτησαν, σύμφωνα με το Reuters, εγγυήσεις από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι δεν θα προβεί σε στρατιωτική δράση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ πραγματοποιήσουν επίθεση κατά του Ιράν.

Η λιβανέζικη οργάνωση δεν έδωσε ρητές εγγυήσεις, αλλά δεν σκοπεύει να αναλάβει δράση εάν η επίθεση κατά του Ιράν δεν είναι «υπαρξιακή» για την ηγεσία του Ιράν, πρόσθεσε η πηγή.