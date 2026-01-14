Ο Γιώργος Παπανδρέου στις Πρωτοχρονιάτικες πίτες του Δήμου Ερυμάνθου, ΕΓΕ και Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τι αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συμμετείχε σε εκδηλώσεις στον Δήμο Ερυμάνθου και στην Αιγιαλεία, στέλνοντας μηνύματα για την υπαίθρο, τον αγροτικό κόσμο και την τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου αναφέρει τα εξής:

Στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον Δήμο Ερυμάνθου, ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς και στην ΕΓΕ Αιγιαλείας και στην Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη δύναμη της υπαίθρου, της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή τη δημοκρατία στην πράξη.

Στον Δήμο Ερυμάνθου, ανέδειξε τη σημασία της στήριξης του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι οι αγρότες κρατούν όρθια την ύπαιθρο μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες. Υπογράμμισε πως ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αυτάρκειας για τον τόπο, επισημαίνοντας την ανάγκη για δίκαιες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη που θα δίνουν προοπτική στους ανθρώπους της παραγωγής.

Στις εκδηλώσεις της ΕΓΕ Αιγιαλείας και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας, αναδείχθηκαν ο αγώνας των γυναικών απέναντι στην έμφυλη βία καθώς και την διαχρονική συμβολή της Ένωσης Γυναικών στις καθοριστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ανέδειξαν την χώρα μας ως πρότυπο σπουδαίων αλλαγών.

Ο Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των συλλόγων του τόπου, που δημιουργούν χώρους συμμετοχής εκεί όπου το κράτος δυσκολεύεται να φτάσει. Σύλλογοι που αποτελούν διαχρονικά πυλώνες δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και συλλογικής προσφοράς.

Κοινό μήνυμα και των τριών εκδηλώσεων αποτέλεσε ότι η Αχαΐα διαθέτει ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα: τους ανθρώπους της. Ανθρώπους που οργανώνονται, συμμετέχουν, αναλαμβάνουν ουσιαστική κοινωνική δράση και χρειάζονται ουσιαστικότερη στήριξη από την Πολιτεία, ώστε η συμμετοχή, η συνεργασία και η κοινωνική προσφορά να μετατραπούν σε πραγματική δύναμη προόδου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γιώργος Παπανδρέου Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

